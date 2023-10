Paznicul unei companii din Austria le-a interzis unor șoferi români de TIR să facă grătar într-o parcare. Cum ”au rezolvat” problema conaționalii noștri Dupa ce au batut și amenințat cu moartea paznicul unei companii de logistica, doi șoferi romani de TIR au fost reținuți duminica, 29 octombrie. Se pare ca totul ar fi pornit de la faptul ca barbatul le-a cerul celor doi sa opreasca muzica și sa nu mai faca gratar in parcarea societații. Evenimentul s-a petrecut in Horsching, o comuna aflata in districtul austriac Linz-Land. Pe data de 29 octombrie, paznicul unei companii de logistica in varsta de 42 de ani a fost nevoit sa atraga atenția șoferilor romani de camion, care se odihneau in parcare, asupra faptului ca nu au voie sa faca gratar cu flacara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

