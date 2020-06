Paysera lanseaza IBAN-urile in lei, in parteneriat cu Libra Internet Bank Fintech-ul lituanian Paysera a lansat astazi IBAN-urile individuale in lei pentru clientii romani, atat persoane fizice, dar si persoane juridice, in urma parteneriatului incheiat cu Libra Internet Bank.



Clientii Paysera pot obtine IBAN-ul romanesc fara nicio deplasare la banca, 100% online. Contul va avea zero comision lunar de administrare si va fi insotit si de celelalte facilitati oferite de Paysera clientilor sai.



"Pe langa IBAN-ul in Lei, clientii nostri vor primi automat IBAN si in Euro si, la cerere, pot avea unul in Leva, toate oferite gratuit. Printre alte facilitati… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

