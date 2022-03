Pavel Stratan a fost sergent în ARMATA ROȘIE! S-a pregătit în UCRAINA /FOTO Și Pavel Stratan a ajuns imbracat in uniforma Armatei Roșii in Ucraina, insa in anii cand URSS era un mare imperiu. Popularul solist basarabean a facut stagiul militar obligatoriu detașat la Dniprodzerjinsk (Dniprodzerzhynsk), in estul Ucrainei de astazi. Timp de doi ani, intre 1988 și 1989, artistul s-a aflat cand cu arma, cind cu chitara in brațe. In perioada cand s-a pregatit militar cu un pluton comun format din ceceni, azeri, uzbeci, turkmeni, moldoveni ori daghestani, solistul a compus melodia sa cunoscuta”Armata” (”Bun gasit! Va scriu din departari/ Di undi fac armata/Tat ii ghini si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

