Stiri pe aceeasi tema

- Importanta capacitatii defensive este mai evidenta ca oricand in aceasta perioada, in care agresiunea militara iresponsabila a Rusiei asupra Ucrainei ameninta securitatea in regiune si chiar a intregii lumi, arata premierul Nicolae Ciuca cu prilejul Zilei Armatei Romane.

- Importanța capacitații defensive este mai evidenta ca oricand in aceasta perioada, in care agresiunea militara iresponsabila a Rusiei asupra Ucrainei amenința securitatea in regiune și chiar a intregii lumi, arata premierul Nicolae Ciuca cu prilejul Zilei

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat la o reuniune extraordinara informala a ministrilor de Externe din statele membre ale UE, convocata de seful diplomatiei comunitare, Josep Borrell, la New York, la solicitarea mai multor state membre, inclusiv a Romaniei, in marja saptamanii…

- Lituania a anunțat ca ridica nivelul de alerta al armatei sale ca urmare a anunțului privind mobilizarea rezerviștilor din Rusia, potrivit Reuters. Lituania a ridicat nivelul de alerta al forței de reacție rapida a armatei sale „pentru a preveni orice provocari din partea Rusiei”, a declarat miercuri…

- Ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, intr-o postare pe Twitter, a transmis ca țara sa iși va pune forța de reacție rapida in stare de alerta maxima. „Deoarece mobilizarea militara a Rusiei va avea loc și in apropierea granițelor noastre (regiunea Kaliningrad), forța de reacție rapida…

- Insarcinatul cu afaceri al Belarus a fost convocat la MAE Foto: mae.ro Ministerul român de Externe l-a convocat pe însarcinatul cu afaceri al Belarusului la București, dupa ce președintele Alexandr Lukașenko a declarat sâmbata ca Statele Unite împing Europa într-o…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca l-a convocat la sediul ministerului pe insarcinatul cu afaceri ad interim al Belarus in Romania. „Ca urmare a declaratiilor facute de liderul belarus Aleksandr Lukasenko la un eveniment public in cursul zilei de sambata, 17 septembrie, ocazie cu care…

- Armata ucraineana disciplinata și cu moralul superior, dotata cu sprijin logistic occidental, a dat in aceste ultime zile un exemplu care ne ajuta sa interpretam și altfel punctele tari care ii sunt de obicei atribuite forței militare rusești. Așii din manecile zdrențuite ale Rusiei se vad acum in alta…