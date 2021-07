Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii in dosarul lui Dorin Damir, reținut acum doua zile, impreuna cu alte doua persoane, in urma mai multor percheziții efectuate de PCCOCS și SIS. Acțiunile președintele Asociației FEA, șefului IP Balți și unui inspector de la Poliția de Frontiera sint cercetate prin prisma a cinci componente…

- Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, va fi plasat in arest preventiv pentru 30 de zile in Penitenciarul nr. 13, in dosarul fostei Direcții nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.

- Președintele Asociației FEA, Dorin Damir, reținut acum doua zile, urmeaza sa fie adus astazi in fața judecatorului care va decide in privința demersului procurorilor privind arestul preventiv. Potrivit surselor Jurnal, soarta finului lui Vladimir Plahotniuc va fi decisa de judecatoarea Alina Gorceac…

- CHIȘINAU, 5 iul – Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in comun cu Serviciul de Informații și Securitate au descins in aceasta dimineața la domiciliile, in birourile și automobilele mai multor persoane.SIS al RM Șase indivizi, reținuți pentru trafic de…

- Zeci de sesizari ale proprietarilor de apartamente din municipiul Deva, nemulțumiți de activitatea asociațiilor de proprietari, ajung, in fiecare an, la Compartimentul Asociații de Proprietari al Direcției de Asistența Sociala Deva. Semnatarii petițiilor reclama, in general, neconcordanțe…

- Omul de afaceri, Dorin Damir, finul fostului lider al PD, Vladimir Plahotniuc, confirma ca apare in video publicat astazi de deputatul Dinu Plingau. „Nu sunt o personalitate politica și am tot dreptul sa-mi petrec timpul liber cum imi doresc”, se arata intr-un comentariu oferit de Damir.

- Reprezentantul asociației de proprietari – cum ar fi președintele de bloc – are dreptul sa intre in orice apartament din cladire fara acordul proprietarului, in unele situații, pe baza unui preaviz cel puțin 24 de ore, scrie AvocatNet.ro. Cei care restricționeaza accesul membrilor asociației…