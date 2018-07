Paulinho a plecat de la Barcelona. A revenit la Guangzhou Evergrande

Stiri pe aceeasi tema

- Paulinho a lasat-o pe Barcelona pentru a se intoarce in China la Guangzhou Evergrande. Asiaticii l-au imprumutat pentru un an cu opțiune de cumparare pentru 50 de milioane de euro. Fotbalistul brazilian a venit vara trecuta la Barcelona chiar de la Guangzhou Evergrande in schimbul a 40 de milioane de…

- Cristiano Ronaldo a avut un debut de vis la Campionatul Mondial din Rusia, starul lusitan semnand toate cele trei goluri ale Portugaliei in confruntarea cu Spania (scor 3-3). Atacantul celor de la Real Madrid a devenit primul fotbalist din istorie care reuseste sa inscrie la nu mai putin de opt turnee…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, vedeta lui Real Madrid, a acceptat sa plateasca 18,8 milioane de euro fiscului spaniol, astfel ca procurorii sa renunte la orice actiune penala pentru evaziune fiscala, a indicat vineri o sursa judiciara pentru AFP. Acest acord preliminar intre avocatii si Ronaldo…

- Cristiano Ronaldo a intrat de multa vreme in vizorul fiscului spaniol, care l-a acuzat de faptul ca a folosit diferite firme fantoma pentru a nu plati taxele cuvenite statului din vanzarea drepturilor de imagine in perioada 2011-2014. Suma imputata starului lui Real Madrid era de 14.768.897…

- Dupa ce am intrat in atmosfera la victoria tarii gazda cu Arabia Saudita (5-0 pentru Rusia), este momentul sa trecem la lucruri mai serioase, la echipele cu pretenții de la acest turneu final de fotbal. Spania (campioana mondiala in urma cu 8 ani in Africa de Sud) o va intalni pe Portugalia (regina…

- Cristiano Ronaldo pleaca de la Real Madrid! De ce s-a deteriorat relația cu șefii clubului. Cristiano Ronaldo (33 de ani) și-a anunțat posibilia plecare de la Real chiar dupa finala Ligii Campionilor , a treia consecutiv caștigata de madrileni. Acum, presa portugheza a anunțat iminența „divorțului”.…

- Barcelona a remizat pe Camp Nou cu Real Madrid, 2-2, in ultimul derby din La Liga din acest sezon. Acesta a fost ultimul meci pentru Andres Iniesta, mijlocașul de 34 de ani al Barcelonei, care la vara va pleca in China. Acesta va pleca in China la finalul sezonului. Dupa meci, Zinedine Zidane, antrenorul…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Duminica incercam dublarea unei noi investiții, cu doar doua pronosticuri. Primul evebiment pe care vom investi vine din Super Liga turca. Galatasaray, prima clasata, are șansa de a se distanța la trei puncte de cea mai apropiata urmaritoare. Condiția: un succes…