Artista este norocoasa solista care se poate lauda ca a cantat in acest an in care toate evenimentele concertistice au fost anulate de pandemie. N-a cantat chiar piese pop in sali de concerte ci pricesne, in curțile lacașelor de cult, Paula fiind printre puținele soliste specializate in acest gen liturgic. In varsta de 41 ani, Paula Seling (care, in trecut, a primit Ordinul “Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul din Maramures pentru concertele sale in fața credincioșilor), canta de micap muzica bisericeasca, și a participat la slujbe ortodoxe mari, ultimul mare eveniment fiind la Brașov, de ziua…