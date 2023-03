Stiri pe aceeasi tema

- La aproape patru ani de la moartea lui Leo Iorga, vaduva artistului ii ia apararea in urma declarațiilor facute de o fosta amanta a acestuia. Concret, Florența Marin a vorbit despre relația extraconjugala pe care a avut-o cu Leo Iorga și perioada in care rockerul și-a parasit soția pentru a fi cu ea.…

- Dinko Trebotic, mijlocașul cu care buzoienii vor sa promoveze in Liga 1, a explicat intr-un interviu acordat Libertatea ce a sesizat in anul pe care l-a bifat deja in Romania, de la romanii care nu știu toți engleza, dar „se straduiesc sa ajute”, la prețurile mai mici la Buzau decat la Zagreb.La capatul…

- Moartea unei persoane apropiate te-a luat pe nepregatite și acum trebuie sa gasești cat mai repede o agenție de pompe funebre care sa te ajute sa organizezi o inmormantare exact așa cum merita cel de la care ți-ai luat ramas-bun. Oferta de servicii funerare de pe piața romaneasca este destul de bogata,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov a comunicat decesul unui copil in varsta de 2 ani, iar, din informatiile furnizate, cauza decesului nu a fost infectia cu virus gripal, informeaza Ministerul Sanatatii. Conform procedurii aplicate in fiecare an, informarea privind cazurile de gripa si eventualele…

- Tragedia din orașul Annecy, supranumit Veneția Alpilor, s-a produs in prima zi a anului. Mama care a sunat la urgența spunand ca vrea sa se sinucida a marturisit la telefon ca are trupurile neinsuflețite ale copiilor sai intr-o valiza. Dupa ce organele de poliție au cercetat casa din Rumilly au fost…

- Legendara formație romaneasca de rock, Compact, are un istoric lung și zbuciumat, opera lor muzicala fiind fara varsta. Componența trupei s-a modificat destul de mult, de-a lungul anilor, insa numele de referința in istoria band-ului raman, indiscutabil, regretatul Leo Iorga și Paul Ciuci, noteaza click.ro.…

- Numele Compact este disputat in justiție intre vaduva lui Leo Iorga, urmașii și alți membri ai legendarei trupe, și Paul Ciuci, cel care a inregistrat pe numele lui la OSIM formația.Leo Iorga a murit pe 2 noiembrie 2019, dupa ce s-a luptat vreme de opt ani cu o boala necruțatoare, cancerul pulmonar.…