- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu acuza actuala guvernare de „secretizarea” Planului National de Redresare si Rezilienta. Conform acestuia, Guvernul nu a vrut ca romanii sa afle care au fost „obligatiile asumate de Florin Citu in fata Comisiei Europene”. Printre „obligatiile” numite de social-democrat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca va merge la discutii cu premierul Florin Cîtu pe subiectul Planului National de Redresare si Rezilienta însotit nu doar de colegi de partid, dar si de un reprezentant al mediului de afaceri si un lider de sindicat, sustinând ca a luat decizia…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu transmite, intr-un comunicat de presa, ca PSD va declanșa „un mare razboi politic pentru apararea intereselor romanilor”, daca premierul Florin Cițu și reprezentanții guvernului nu vor discuta cu social democrații Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca va discuta luni cu premierul Florin Citu pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). "Maine, eu, sper cu prim-ministrul sa lamurim principiile si mecanismele si pe urma, cum am anuntat, o sa trimit specialistii…

- ”In acest moment suntem intr-un moment de negociere a acestui plan. Noi avem niste prioritati in Romania pe care le sustinem, dar este clar ca aceste prioritati trebuie puse in acest sistem pe care il are Comisia Europeana, de a avea acestia bani. Suntem in perioada de negociere, stiti foarte bine ca…

- Prim-ministrul Florin Citu a subliniat importanta deosebita acordata de Romania Parteneriatului Strategic cu SUA in cadrul intalnirii pe care a avut-o, joi, cu o delegatie a Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO), in cadrul discutiilor fiind trecute in revista oportunitatile de dezvoltare…

- Klaus Iohannis se va afla din nou fața in fața cu premierul Florin Cițu, de aceasta data miercuri, cand șeful Executivului a fost convocat la Cotroceni, alaturi de liderii Coaliției. In cursul acestei dupa-amiezi va avea loc o ședința pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intrunirea…