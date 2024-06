Coldplay pe Arena Națională: Cum a schimbat un incident imaginea gradioaselor concerte fără cusur ale popularei trupe /VIDEO Arena Naționala din București a fost plina pana la capacitatea maxima in ultimele doua nopți, gazduind doua concerte memorabile ale trupei britanice Coldplay. Turneul „Music of the Spheres” a adus pe scena spectacole bine gandite și apreciate de fani, dar pana la un incident neașteptat ce a starnit reacții puternice și i-a inhibat și pe artiștii care nu s-au mai intalnit cu așa reacție. Incidente neașteptate și huiduieli Concertele, parte din turneul mondial de mare succes „ Music of the Spheres ”, au fost planificate meticulos pentru a oferi o experiența de neuitat, personalizata cu un reprezentant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arena Naționala din București a fost plina pana la capacitatea maxima in ultimele doua nopți, gazduind doua concerte memorabile ale trupei britanice Coldplay. Turneul „Music of the Spheres” a adus pe scena spectacole bine gandite și apreciate de fani, dar pana la un incident neașteptat ce a starnit…

- Arena Naționala din București a fost plina pana la capacitatea maxima in ultimele doua nopți, gazduind doua concerte memorabile ale trupei britanice Coldplay. Turneul „Music of the Spheres” a adus pe scena spectacole bine gandite și apreciate de fani, dar pana la un incident neașteptat ce a starnit…

- Curg reactiile dupa momentul in care manelistul Babasha a fost huiduit la Arena Nationala. Jurnalistul Catalin Striblea spune ca a fost martor la maneaua de la Coldplay și povesteste ce a vazut și ce a simțit. „Chris Martin l-a invitat pe scena pe Babasha, de care am auzit și eu prima data, spunand…

- Artiștii trupei Coldplay au reacționat dupa ce au chemat pe scena un artist in voga din Romania, Babasha. Acesta a fost huiduit de cei prezenți la concert, iar Christ Martin a fost vizibil afectat de cele intamplate. Artiștii trupei Coldplay sunt „șocați și foarte afectați” Coldplay a fost miercuri…

- Betty Vișanescu a avut o reacție acida, dupa ce Babasha a fost huiduit la concertul trupei Coldplay de pe Arena Naționala din București. Iata ce a transmis concurenta de la Asia Express prin intermediul rețelelor de socializare!

- Sora lui Babasha, manelistul invitat seara trecuta de formatia Coldplay sa cante pe scena de la Bucuresti in spectacol alaturi de ei a reactionat dupa ce fratele ei a fost huiduit de miile de spectatori aflati pe Arena Nationala la concert. "Am zis sa scriu si eu cateva lucruri care mi trec azi prin…

- Babasha, manelistul invitat de Coldplay sa cante la concertul de miercuri, de pe Arena Naționala, a fost huiduit, dar și incurajat de public sa-și continuie prestația pe scena. Reacția deopotriva pro și contra a publicului deschide dezbaterea pro sau contra manele la concertele internaționale. Artiștii…

- Coldplay, doua concrete la București. Ce se va intampla pe stadion! Coldplay canta in Romania! Celebra trupa va susține nu unul, ci doua concerte pe Arena Naționala. Aceste spectacole fac parte din turneul mondial „Music of the Spheres”. Au fost batute recorduri de vanzare a biletelor, inregistrandu-se…