- Pe 23 mai, o femeie in varsta de 27 de ani ar fi fost agresata de lautar, in apropierea unei benzinarii. Unul dintre angajați ar fi vazut totul, atunci cand a alertat autoritațile. Ulterior, s-a constatat ca acuzațiile sunt adevarate și inainte de a-și agresa amanta, cei doi s-ar fi certat. Inițial,…

- Intr-un apartament de pe strada Henri Coanda din Craiova a izbucnit un incendiu, iar o femeie a suferit arsuri. Aceasta a intrat in stop cardio-respirator, potrivit ISU Dolj. „Persoana din incendiu este o femeie in varsta de aproximativ 70 ani, si la o prima evaluare la fata locului aceasta prezinta…

- In orașul Craiova, in noaptea de 18 aprilie, o explozie puternica s-a produs intr-o cladire de apartamente, ucigand o femeie, ranind mai multe persoane și forțand vecinii sa se mute la rude și prieteni. Explozia a avut loc in toiul nopții intr-unul dintre apartamentele blocului, iar unda de suflu a…

- Polițiștii doljeni cauta o femeie de 26 de ani, din comuna Rast. Potrivit oamenilor legii, dispariția a fost anunțata vineri noaptea, de soțul femeii de 26 de ani. Oamenii legii spun ca femeia ar fi plecat de acasa vineri noaptea, in jurul orei 23.45, iar de atunci nu a mai fost vazuta. ”In noaptea…

- O femeie a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a atacat doi politisti de la Politia Locala Sector 1. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara, conform News.ro.Incidentul a fost filmat de catre politisti.

- O tanara din Capitala a fost retinuta dupa ce s-a luat la bataie cu polițiștii locali si le-a smuls hainele. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara. Reprezentantii Parchetului de pe langa Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anuntat, miercuri, ca procurorii cerceteaza o femeie…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca un barbat de 51 de ani din Craiova este cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.“In cursul zilei de…