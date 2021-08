Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea “neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un “penal”, a anuntat, sambata, secretarul general al social-democratilor, Paul Stanescu. “Cu un condamnat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara urgent demisia lui Florin Cițu, intrucat „#RomaniaNormala nu poate fi construita cu un premier penal”. „Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica și la o retragere a premierului Florin Cițu, solicit…

- „Orice zi in plus cu guvernul actual adancește nenorocirea generala și compromite pe termen lung revenirea la un curs firesc al dezvoltarii și creșterii bunastarii publice – obiective esențiale pentru orice guvernare cu adevarat responsabila. Principalele trei motive pentru care Guvernul Cițu trebuie…