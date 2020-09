Stiri pe aceeasi tema

- Sean Ono Lennon i-a luat pentru prima data un interviu fostului Beatles Paul McCartney pentru un program special de radio, in avanpremiera zilei de 9 octombrie cand tatal sau, John Lennon, ar fi implinit 80 de ani, relateaza EFE. "Privesc acum in urma ca si cum as fi un fan", i-a spus…

- Mark Chapman (65 de ani), omul care l-a ucis pe fostul component al trupei The Beatles, John Lennon, in decembrie 1980, și-a cerut scuze dupa patru decenii fața de vaduva acestuia, Yoko Ono, a relatat BBC.Pe 8 decembrie 1980, Mark Chapman, declarat fan al lui John Lennon, l-a omorat pe fostul star britanic…

- Julian Lennon, fiu al muzicianului si activistului John Lennon, a fost premiat de Centrul UNESCO pentru Pace - infiintat in 2004 in Maryland (SUA) - in semn de recunoastere pentru „eforturile in promovarea culturii si pacii peste tot in lume”, informeaza News.ro.Cross-Cultural & Peace…

- Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh si Dave Grohl s-au numarat intre artistii care au participat la petrecerea online care a marcat a 80-a aniversare a bateristului Ringo Starr, potrivit news.ro.Richard Starkey, nascut pe 7 iulie 1940, in Liverpool, este cunoscut sub numele Ringo Starr, baterist…

- Ringo Starr, fostul toboșar al legendarei trupe The Beatles, implineste marți, 7 iulie, 80 de ani. El a explicat de ce nu a existat un concert de reuniune al celor patru, dupa desparțirea din 1970 și pana la moartea primului membru, John Lennon, produsa in 1980.Ringo Starr a spus ca cei patru Beatles…