Stiri pe aceeasi tema

- Paul Dumitriu are 20 de ani și este din comuna Sacalaz, județul Timiș. In urma cu doi ani (28 iulie 2019) mașina in care se afla ca pasager a derapat intr-o rapa pe Transfagarașan, intamplare in urma careia, din pacate, a ajuns in scaun rulant. A urmat o operație de urgența la Casa Austria din Timișoara…

- Venitul lunar minim garantat si ajutorul social pentru familiile defavorizate vor creste din intai octombrie. Guvernul a aprobat modificarile necesare pentru indexarea cu 3,86% a venitului lunar minim garantat care va fi de cel putin 1196 de lei, cu 45 de lei mai mult decat in prezent.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat, joi, Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Legea a fost trimisa joi de Parlament pentru promulgare și se va aplica de la 1 noiembrie 2021. Camera Deputaților a adoptat pe 7 septembrie proiectul…

- Astfel, dupa Capitala, angajatorii de la Cluj platesc cel mai mult din țara atunci când vine vorba de plata salariilor pentru angajați, conform datelor zf.ro. Angajatorii din Bucuresti-Ilfov, Cluj si Timis platesc lunar salarii de…

- Doi turisti au fost la un pas sa sfarseasca tragic, pentru o poza cu ursi, pe Transfagarasan. Unul dintre animale ii ataca in timp ce scot capul pe geamul masinii ca sa-l fotografieze.

- Sutele de poduri(403) și trepte, nenumaratele canale și strazi pietruite au facut din Veneția unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Dar și un coșmar de mobilitate pentru persoanele cu dizabilitați. Orașul laguna este greu de strabatut pentru oamenii aflați in scaunele pe rotile. Dar situația…

- Și prefectul Stelian Dolha se bazeaza pe patru consilieri care il sfatuiesc in luarea deciziilor sau comunicarea cu publicul. Astfel, prefectul Stelian Dolha are la cabinetul sau patru consiliere: Bianca Danci, Bianca Raita, Sorina Crețu și Madalina Oltean. In luna iunie, consilierele prefectului au…

- Un sofer roman din judetul Timis a fost prins, luni, cu microbuzul plin de migranti asiatici. Tanarul avea in vehicul 21 de persoane, dintre care cinci minori, pe care i-a preluat dupa ce au trecut frontiera pe jos din Serbia. Calauza era ajutata de un alt cetatean roman care mergea cu masina in fata,…