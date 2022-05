Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații suedezi, aflați la guvernare, au inceput o dezbatere interna privind aderarea la NATO in urma razboiului din Ucraina, noteaza Euronews. Membrii partidului care s-au opus anterior aderarii Suediei la alianța – s-au intalnit pentru a discuta situația strategica a țarii. Liderul adjunct…

- Klaus Iohannis reacționeaza la atingerea de catre Republica Moldova a unui moment important in drumul spre Uniunea Europeana. Președintele da din nou asigurari ca vecinii de la est vor beneficia de tot sprijinul Romaniei in acest demers. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, afirma ca ''un plagiat ramane plagiat'', indiferent de eventualele amendamente legislative, iar aceasta problema nu va fi niciodata rezolvata daca nu este tratata cu seriozitate de catre universitati si Ministerul…

- Vasile Dincu, Ministrul Apararii, a discutat telefoni cu omologul sau ucrainean, Oleksii Reznikov, despre situația din Ucraina. Vasile Dincu i-a felicitat pentru curajul de care au dat dovada. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, le-a transmis ca țara noastra este alaturi de ei și vor avea parte de susținere…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care vine in sprijinul refugiatilor ucraineni, dar si in cel al mediului de afaceri romanesc, a anuntat, luni, Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. ‘Guvernul a adoptat o OUG care vine in sprijinul refugiatilor ucraineni,…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, avertizeaza consumatorii ca un pericol real in aceasta perioada in care sunt achizitionate bijuterii pentru a fi oferite de Martisor il reprezinta contrafacerile, mai ales ca aceste obiecte se vand peste…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in ședința de Guvern, ca au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT, in contextul crizei din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…