Paul al României, condamnat definitiv la închisoare, dat în urmărire internațională Paul Philippe al Romaniei, condamnat joi la 3 ani și 4 luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa, va fi dat in urmarire internaționala, fiindca nu a fost gasit acasa de catre polițiștii care au mers sa il ridice pentru a fi incarcerat, a anunțat Poliția Capitalei. Polițiștii au mers la locuința lui Paul al Romaniei, din centrul Capitalei, pentru a-l duce la penitenciar, insa nu l-au gasit acasa. Prințesa Lia, care a ieșit din locuința pentru a-i insoți pe polițiști, a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnaliștilor. “Cu privire la persoana condamnata la pedeapsa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

