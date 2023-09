Stiri pe aceeasi tema

- Militarii ISU Dobrogea anunța vineri ca patru persoane au fost in pericol de inec, in aceasta dupa-amiaza, in stațiunea Jupiter.Doi turiști au fost resuscitați, au ieșit din stop cardiorespirator și au fost transportați la spital, conform Mediafax. „Celelalte doua persoane sunt conștiente, asistate…

- Un barbat a murit in stațiunea Jupiter, dupa ce a intrat in apa deși era arborat steagul roșu. Acesta a ignorat avertismentele salvamarilor și a intrat in apa, chiar daca era arborat steagul roșu. Din nefericire, curenții erau prea puternici și acesta nu a mai reușit sa iasa din marea involburata. Tragedia…

- Doi soți romani au murit, miercuri, in Grecia, intr-un accident rutier grav. Copiii lor au fost transportați la spital in stare critica și se afla sub supravegherea medicilor. Tragedia s-a produs dupa ce mașina lor s-a izbit de un TIR.

- Ieri, 15 august, un incident socant a avut loc ieri pe plaja din Eforie, unde salvamarii au fost atacati de un grup de turisti furiosi, nemultumiti de interdictia de a intra in apa.Situatia a escaladat rapid, iar salvamarii au fost nevoiti sa apeleze la fortele de ordine pentru a restabili ordinea.Conform…

- Un barbat, de 35 de ani, și un baiat de 15 ani au fost raniți in urma unui accident rutier produs, vineri seara, pe A1 Bucuresti-Pitesti, la km 40, in zona localitatii Cascioarele, in judetul Giurgiu. Ambii au fost preluati de ambulante si transportati la spital, scrie Agerpres. In accidentul rutier…

- Vacanța cu emoții, pentru mai mulți turiști aflați pe litoral. Oamenii au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce le-a fost rau. Mai mulți turiști aflați in Costinești, inclusiv șase copii, au ajuns la spital dupa ce s-au simțit rau. In ajutorul lor au intervenit cadrele medicale de la ambulanța,…

- 21 de turiști, printre care și șase copii au fost luați cu ambulanțele de la o vila din Costinești. Oamenii aveau dureri de cap și stari de voma, cel mai probabil de la o intoxicație alimentara.

- Cadrele medicale SMURD si SAJ Constanta au fost solicitate in aceasta dimineata sa intervina in statiunea Costinesti acolo unde mai multi turisti au acuzat probleme digestive. Potrivit ISU Dobrogea, prin apel la 112 s a solicitat interventia salvatorilor la Vila Mandru din Statiunea Costinesti unde…