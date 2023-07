Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a clasat pe locul 8 in finala probei feminine de stafeta 4x100 m liber, marti, in prima zi a Campionatelor Europene de inot pentru juniori de la Belgrad, informeaza Agerpres.Romania (Irina Preda, Anastasia Bako, Ioana Stirbu, Rebecca Diaconescu) a fost cronometrata cu timpul de 3 min 47…

- Trei jucatori romani de tenis, Radu Mihai Papoe, Dragos Nicolae Cazacu si Mihai Razvan Marinescu, s-au calificat, luni, in optimile de finala ale turneului Trofeul Ion Tiriac (ITF), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari si organizat de Tenis Club Olimpia din Brasov, informeaza Agerpres.Nu mai…

- Corespondența din New York de la Grigore L. Culian Sambata, 10 iunie a.c.,, cu o zi inaintea finalei de simplu baieți de la Roland Garros, scriam pe Facebook: „De cate ori il vad jucand tenis pe Novak Djokovic, am senzația ca acest mare campion le transmite celor care il huiduie sau care ii pun bețe…

- Dupa mai bine de 50 de ani, in orașul Brașov din Romania a fost construit primul Aeroport. Acesta este unul dintre cele mai moderne din țara, al treilea ca marime dupa Otopeni și Cluj-Napoca, scrie Euronews. Aeroportul funcționeaza cu tehnologie de ultima generație, iar zborurile sunt controlate de…

- Un grup de copii le-au cantat președinților Klaus Iohannis și Germaniei - Frank-Walter Steinmeier, cand au vizitat joi comuna Cristian, județul Sibiu. Copiii sunt din Roadeș, județul Brașov, și au venit in Cristian pentru a-i vedea pe cei doi politicieni și pentru a le face o surpriza, scrie Turnul…

- Senator Marius – Alexandru DUNCA, președintele Organizației Județene a PSD Brașov - reacționeaza dupa anunțul lui Marcel Ciolacu cu privire la suspendarea negocierilor privind viitorul Guvern.„Orice negociere referitoare la viitorul Cabinet trebuie suspendata pana cand vor fi rezolvate cerințelor…

- Denis Florin Mihai a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, la lupte greco-romane, sambata, la Campionatele Europene de la Zagreb, dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe bulgarul Stefan Hristov Grigorov.

- Prime Minister Nicolae Ciuca stated on Friday, in Brasov, that there is no risk for Romania to lose European funds from the National Recovery and Resilience Plan (PNRR), and that the money for the second payment request will be received soon."Yesterday (Thursday - ed.n), in the government meeting,…