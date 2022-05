Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Wellbeing Institute, din Cluj-Napoca, cea care implementeaza programul Școala Increderii in peste 100 de școli și gradinițe de stat din Romania, a caștigat o finanțare de 99.700 de euro din partea Active Citizens Fund Romania.

- Fundația Regala Margareta a Romaniei lanseaza proiectul CONFER – Consolidarea Organizațiilor Non-guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea Rezultatelor. Proiectul este derulat de Fundația Regala Margareta a Romaniei in parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund…

- Peste 2.400 de elevi din 11 județe au participat la acțiunea de Flash Mob din cadrul proiectului Școala pentru toți copiii!"-II , dintre care peste 140 de elevi din cadrul a 2 unitați de invațamant din județul Prahova "Școala pentru toți copiii!"-II este un proiect derulat de Centrul de Advocacy și…

- Cu toții avem datoria de a combate schimbarile climatice și efectele acestora. Municipiul Alba Iulia a ințeles din timp ca schimbarile climatice nu sunt doar un subiect stringent pe agenda de mediu a ultimilor ani. Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu,…

- Asociația Centrul de Resurse pentru Incluziune Sociala CRIS, in calitate de promotor, in parteneriat cu Școala Gimnaziala Sat Marginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Targ, a organizat o conferinta de presa, in cadrul proiectului „Tinerii-motorul dezvoltarii comunitaților interetnice”, proiect derulat…

- Au inceput inscrierile in cadrul proiectului „CONFER – Consolidarea Organizațiilor Non-guvernamentale prin Fundraising și Eficientizarea Rezultatelor”, derulat de Fundația Regala Margareta a Romaniei in parteneriat cu Nedland Kultur, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat…