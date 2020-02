Stiri pe aceeasi tema

- Patru cetateni romani din zona de focar a infectiei cu coronavirus din China au fost repatriati, sambata si duminica, prin activarea mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe MAE , citeaza Agerpres.Unul dintre cetatenii romani a fost repatriat cu un…

- Un roman a decedat, miercuri, intr-un accident in care au fost implicate 15 masini pe autostrada A1 in Germania, a transmis MAE. In masinile accidentate erau si alti romani, care au scapat fara rani grave. "Ambasada Romaniei la Berlin a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romanii care se afla sau care vor sa calatoreasca in Franța ca vor exista perturbari ale circulației feroviare, urbane și interurbane din cauza unor greve pana marți, 10 decembrie, relateaza Mediafax.Și zborurile vor fi anulate sau intarziate in aceasta…

- Potrivit unui comunicat transmis sambata de MAE, cetatenii romani pot obtine informatii actualizate despre situatia din transporturile pariziene si zona Ile-de-France accesand site-ul RATP: https://www.ratp.fr/. Conform datelor disponibile pe site-ul Oui.SNCF https://www.oui.sncf/, cetatenii…

- Autoritațile locale și Serviciul meteorologic din Franta au emis pentru luni și marți cod roșu de ploi torențiale, furtuna și inundații in mai multe zone. A fost emis un cod roșu de ploi torențiale, furtuna și inundații in Departamentele Var și Alpes Maritimes și un cod portocaliu de ploi, averse, pericol…