Stiri pe aceeasi tema

- Patru cetateni romani din Marea Britanie au fost pusi oficial sub acuzare, dupa ce ar fi jefuit-o pe Tamara Ecclestone. Procurorii sustin ca romanii au furat bijuterii si obiecte pretioase in valoare de zeci de milioane de lire sterline.

- Inca 11 milioane de cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost raportate in intreaga lume de la inceputul pandemiei, iar aproximativ 6 milioane de oameni s-au recuperat. Peste 520.000 de oameni au murit. SUA, Brazilia și Marea Britanie sunt țarile cel mai puternic afectate de pandemie. SUA au raportat…

- Guvernul Marii Britanii a anuntat, duminica, un set de investitii de 705 milioane de lire sterline pentru a instala sisteme de control post-Brexit la frontierele sale. Investițiile vor fi realizate inainte de incheierea anului 2020, relateaza AFP, Reuters si dpa.

- Politistii din Londra cauta doi hoti care au furat 10 kilograme de sofran, in valoare de 50.000 de lire sterline (61.825 de dolari), dintr-un depozit din estul capitalei britanice, relateaza CNBC, potrivit news.ro.Politia a publicat imagini cu doi suspecti care au patruns intr-un depozit din Ilford…

- Bunuri de lux destinate vanzarii la bordul avioanelor au fost furate chiar de angajații aeroportului. Polițiștii și procurorii au facut percheziții de amploare astazi dupa ce mai multe companii aeriene au sesizat ca ce au in registre ca produse vandute nu se regaseste și in conturi. Implicați in rețea…

- Departamentul de Justitie american a trimis un comunicat prin care anunta deconspirarea unei retele internationale de escrocherie, frauda cu bunuri false, spalare de bani si piraterie informatica la care au participat 15 romani, intre care si proprietarul unei case de schimb de criptomonede Bitcoin.

- Conacul va fi supravegheat permanent de doi paznici. Decizia de a securiza casa a venit in urma unui incident petrecut pe 12 mai, cand doi barbati au intrat pe proprietatea fostului sportiv si au furat mai multe obiecte, printre care ceasuri si bijuterii scumpe. Printre palnurile de securizare,…

- Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata a Inspectoratului Național de Investigații al IGP și procurorii PCCOCS, in comun cu poliția finlandeza și suportul Europol au anihilat o grupare infracționala care activa de mai bine de 5 ani. Cei cinci membri, cu varsta cuprinsa intre 32 și 46…