- Accident grav, vineri dimineața, in vestul țarii. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, din accident rezultand patru victime. Potrivit Poliției Județene Hunedoara, vineri, in jurul orei 11:00, Poliția Municipiului Brad a fost sesizata cu privire la faptul ca pe DN76, pe raza localitații Lunca Moților,…

- DN1 este blocat, sambata dupa-amiaza, intre Ploiesti si Brasov, in statiunea Predeal, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Primele date de la fata locului arata ca cinci persoane primesc ajutor medical.

- Grav accident auto, ieri seara, pe raza localitatii Oravita, din judetul Caras-Severin. O persoana a ramas incarcerata si alte doua au fost transportate la spital dupa impactul dintre un microbuz si o masina stationata. Apelul la 112 a venit la ora 21.13. Pompierii de la ISU Caras-Severin au intervenit…

- Doua persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN 1, intre Sibiu și Brașov, in zona localitații Ucea de Jos, dupa o coliziune intre trei mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Brașov-Sibiu, la kilometrul 257+700 de metri, in zona localitații…

- O urmarire a poliției s-a transformat intr-un incident grav in noaptea de sambata spre duminica in orașul Pancota, Arad, cand doua autospeciale de intervenție s-au ciocnit. Evenimentul a avut loc in timpul unei acțiuni desfașurate pe teritoriul orașului Pancota, unde un echipaj de poliție a incercat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism a parasit carosabilul, lovind un stalp electric pe DN 3 Bucuresti ndash; Fundulea, in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov,.In urma impactului conducatorul auto este incarcerat.Traficul este oprit aproximativ…

- 13 mașini au intrat una in alta, duminica, pe Autostrada A1, kilometrul 59, sensul spre București, in dreptul localitații Olteni. In carambol doua persoane au fost ranite, fiind necesara transportarea acestora la spital. la fața locului a intervenit Detașamentul Gaești cu 1 autospeciala de stingere…

- Au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ. Cinci persoane, constiente si cooperante, au necesitat ingrijiri medicale la fața locului. Toate au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare.…