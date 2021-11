Patru persoane au fost la un pas de moarte, dupa ce barca in care se aflau s-a lovit de mal și s-a rasturnat pe canalul Caraorman, in localitatea Crișan, județul Tulcea. Se pare ca barcagiul ar fi consumat bauturi alcoolice, informeaza realitateadetulcea.net . Din primele verificari efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat in varsta de 39 de ani, din municipiul Constanța, in timp ce conducea o ambarcațiune, pe canalul Caraorman, ar fi intrat in coliziune cu malul drept al apei, rasturnandu-se. Astfel, ocupanții ambarcațiunii, patru persoane, au fost proiectate in…