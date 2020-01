Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite și transportate la spital, in urma unui accident rutier care s-a petrecut dupa miezul nopții, in localitatea timișeana Sannicolau Mare. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara carosabilului, oprindu-se in șanț, foarte aproape sa intre intr-o casa. Anul…

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, nu departe de Timișoara. In urma coliziunii, trei persoane au fost ranite și transportate la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Incidentul s-a produs aproape de Sacalaz. Un barbat de 59 de ani conducea in direcția Jimbolia – Timișoara, pe DN59A, cand a depașit…

- Pompierii salvatori ai Detasamentului Hunedoara si Punctului de lucru Bretea au gasit la locul impactului dintre 3 autoturisme 3 victime incarcerate. Cei doi barbati si o femeie aflati in 2 autoturisme au fost eliberati din masinile deformate de impact de echipa de descarcerare. Concomitent…

- Seara stricata pentru mai mulți tineri, implicați intr-un accident rutier, care a avut loc in Timișoara. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma incidentului patru persoane au fost ranite și transportate la spital. Șoferul vinovat, un barbat in varsta de 24 de ani, conducea pe b-dul Iuliu Maniu,…

- Șase persoane aflate in doua mașini au fost implicate intr-un accident rutier grav, duminica seara, la Alba Iulia. Din primele date, una dintre persoane a ramas prinsa in caroseria mașinii. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Revenim cu amanunte.

- O coliziune intre doua autoturisme, produsa in urma cu putin timp, duminica, 17 noiembrie, in localitatea Caciulesti, s-a soldat cu șase victime, din care una incarcerata. “Pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, o ambulanța SMURD TIM…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Accident rutier pe autostrada A 10, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda: O fetița de 10 ani și doua femei, transportate la spital Un accident rutier s-a produs pe autostrada A 10, la km 10, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda, in aceasta dimineața in jurul orei…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut miercuri pe Valea Oltului, langa Calimanești, in care a fost implicata o autoutilitara inmatriculata in Alba. Din primele date, șoferul dubiței ar fi pierdut controlul volanului și a lovit pe contrasens o autospeciala ISCTR. Potrivit polițiștilor,…