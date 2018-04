Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput luni o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora militarii rusi simuleaza actiuni de 'identificare a navelor unui inamic...

- Rusia a inceput luni o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora militarii rusi simuleaza actiuni de 'identificare a navelor unui inamic conventional', informeaza postul Radio Svoboda, citand un comunicat al Flotei Rusiei din Marea…

- Rusia a lansat, luni, exerciții militare de rachete și artilerie in mai multe regiuni, inclusiv in autoproclamatele Abhazia, Osetia de Sud, Crimeea și regiunile adiacente frontierei ucrainene, anunta agențiile ruse de știri cu referire la serviciul de presa al Districtului Militar Sud. Armata rusa afirma…

- (update 13:08) Cetatenii din Crimeea si Sevastopol voteaza pentru prima data in alegerile prezidentiale din Rusia chiar in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea ilegala a Crimeei.

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt ''clar o minciuna'', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei…

- Marina SUA iși sporește prezența in Marea Neagra, pentru a contracara prezența Rusiei, a afirmat un oficial american pentru CNN. Rusia și-a intarit prezența militara in zona, dupa 2014, iar acum o noua nava americana ajunge in Marea Neagra, pentru ”operațiuni maritime de securitate”. …

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…