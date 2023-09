Stiri pe aceeasi tema

- O explozie pe șantierul viitoarei autostrazi A7 s-a soldat cu patru morți și cinci raniți, toate victimele fiind muncitori care lucrau pe șantier. Tragedia s-a produs pe raza localitații Calimanești (județul Vrancea) in noaptea de 20 spre 21 septembrie 2023. Prima ipoteza este ca unul dintre lucratorii…

