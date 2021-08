Stiri pe aceeasi tema

- Fața de ziua precedenta, in județul Mureș a fost inregistrat un caz nou de infecție cu noul coronavirus, a anunțat joi, 5 august, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, 3 persoane confirmate pozitiv sunt internate la aceasta data in județul Mureș",…

- Lugojul a gazduit, zilele trecute, Campionatul Național individual de lupte, rezervat seniorilor cu varsta sub 23 de ani. Printre cei prezenți la competiție s-au numarat și mai mulți luptatori de la CSS Tg.Mureș și CSM Tg.Mureș, care au cucerit 6 medalii, dintre care 4 de aur, 1 de argint și 1 de bronz.…

- Sportivii Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș au obținut sambata, 10 iulie, mai multe rezultate frumoase la Campionatul Național de Cross-Country Olimpic 2021, competiție desfașurata in localitatea Herneacova, județul Timiș. Astfel, consemnam urmatoarele rezultate: Razvan-Dan Grec – locul…

- Semifinalele Campionatului European de fotbal EURO 2020 sunt programate pe „Wembley Stadium" din Londra: Italia – Spania (marți, 6 iulie, de la ora 22:00) și Anglia – Danemarca (miercuri, 7 iulie, tot de la ora 22:00). Aceeași arena din capitala Angliei va gazdui și finala, care va avea loc duminica,…

- Pompierii mureșeni au desfașurat, joi, pe lacul din comuna Taureni, un antrenament cu barcile din dotarea Inspectoatului Pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș. In cadrul antrenamentului s-au prezentat barcile și completul acestora, precum și autospeciala de scafandrii. Echipele de pompieri…

- Un alt proiect important pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Maramureș , de saptamana trecuta, vizeaza alocarea sumeide 100.000 de lei pentru plata premiilor elevilor șefi de promoție in anul 2021 și a celor care au obținut premii și medalii la olimpiadele naționale. Vorbim de aproximativ…

- Inspectoratul Școlar Județean Mureș a transmis recomandari tuturor unitaților de invațamant sa organizeze festivitațile de sfarșit de an in spații deschise și cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. Este vorba, in principal, de ultima Hotarare a Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Clubul Sportiv Școlar Tg-Mures a fost reprezentat de 34 de sportivi la concursul de inot "Cupa 1 iunie "desfașurat, zilele trecute, la Alba-Iulia. Inotatorii mureșeni, antrenați de Szeghalmi Andrea, Kisgyorgy Evelin si Csorbasi Janos au avut o evoluție foarte buna, reușind sa caștige nu mai puțin de…