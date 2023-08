Patru ieșeni vor participa la cea mai veche cursă de ciclism de anduranță din lume organizată în Franța Patru cicliști din Iași se pregatesc cu entuziasm sa participe la cea de-a 20-a ediție a legendarului concurs de ciclism de anduranța, Paris–Brest–Paris. Aceasta competiție remarcabila, cunoscuta ca fiind cea mai veche din lume in categoria sa, impune un traseu extraordinar de dificil. Cursa are o lungime uluitoare de peste 1200 de kilometri și include aproximativ 10.000 de metri de diferența de nivel. Cu toate aceste provocari, cicliștii trebuie sa incheie traseul intr-un timp limitat de 90 de ore, incepand de la momentul startului, care este programat pe data de 20 August. Pe parcursul acestei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

