Patru elevi români, medaliați cu argint și de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică din Ungaria Rezultatele au fost anunțate duminica seara, 3 septembrie, de Societatea pentru Performanța și Excelența in Informatica (SEPI), care a afirmat ca Romania ramane pe locul al doilea in clasamentul mondial privind numarul total de medalii obținute la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI).Cei patru elevi romani premiați in cadrul competiției care testeaza cunoștințele de informatica ale elevilor de gimnaziu și de liceu din intreaga lume sunt:Alexandru Radu-Tudoran, de la Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” din Oraștie - Medalie de Argint;Luca Perju-Verzotti, de la Colegiul Național de Informatica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

