- Exporturile de automobile electrice din China s-au dublat in luna noiembrie, atingand o valoare record pentru o singura luna, stimulata in special de faptul ca producatorii euro europeni directioneaza productia spre China, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Virgil Popescu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, daca va mai fi prelungita subventia la carburanti si de la 1 ianuarie 2023. “Sa vedem in decembrie. In a doua parte a lui decembrie cred ca va fi luata aceasta decizie. Vom discuta si vom vedea. Sa stiti ca avem semnale din piata…

- Un accident spectaculos in care a fost implicat un autoturism electric Tesla Model Y s-a soldat cu doi morți și trei raniți in China, iar camerele de supraveghere au surprins scenele incredibile. Accidentul a avut loc pe 5 noiembrie in provincia Guangdong, in China. Media locala Jimu News a relatat…

- Analiza a publicației maghiare NEPSZAVA despre starea economiei din Ungaria, preluata de Rador: Nici economia mondiala si nici economia ungara nu se afla intr-o criza, deoarece nu scade PIB-ul, nu creste rata somajului, in schimb inflatia este mare, ceea ce este, intr-adevar, neplacut, a declarat…

- Proprietarii de masini electrice care, normal, incarca in primul rand acasa, depasesc clar plafonul de 255 kWh/luna din OUG de plafonare a preturilor la energie electrica. Conform noii OUG, nu va mai exista „tarif la liber", ci cine depaseste 255 kWh/luna va plati 1,3 lei/kWh. Guvernul va aproba o ordonanta…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 8,3%, in primele zece luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, arata statistica publicata, vineri, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).La nivelul lunii octombrie, inmatricularile de autovehicule…

- Divizia de mașini electrice premium a grupului Zhejiang Geely Holding intenționeaza sa vanda anul viitor in Europa primul vehicul electric produs sub marca Zeekr, a declarat directorul executiv al marcii. Zeekr se alatura unei liste tot mai mari de producatori auto chinezi care doresc sa se lanseze…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a confirmat miercuri, 2 noiembrie, ca instituția deruleaza controale la principalele banci din tara cu privire la ROBOR , informeaza Agerpres . Potrivit acestuia, Consiliul este interesat daca exista intelegeri intre unii actori de pe piata care…