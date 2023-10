Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției Regionale VEST documenteaza patru cetațeni din India care au incercat sa ajunga clandestin din Republica Moldova in Romania. Astfel, in cadrul unor masuri pe linie de prevenire și combatere a ilegalitaților in zona de responsabilitate a Sectorului Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timis, au depistat noua cetateni din Nepal, intrati legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. La nivel national, in aceasta saptamana, colegii nostri au depistat 123 de cetateni straini,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti, Romania, efectueaza cercetari pentru „incredintarea conducerii unui ansamblu auto, cu buna stiința, unui barbat care nu detinea permis de conducere corespunzator”. Investigațiile vizeaza doi cetațeni din Republica Moldova,…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat pe direcția localitații Foeni șase cetațeni, patru din Camerun și doi din Ghana, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge intr-o țara din vestul Europei. In data de 23 august a.c., polițiștii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timis, au depistat trei cetateni din India si doi din Sri Lanka, intrati legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale SUD au depistat cinci persoane de naționalitate straina, printre care și un minor, in tentativa parasirii ilegale a teritoriului R. Moldova spre Romania. In jurul orei 02:00, pe direcția localitaților Paicu(RM) - Vadeni(RO), cu ajutorul sistemelor…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat patru cetateni din Nepal, intrați legal in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. In data de 08.08.2023, ora 23.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest au fost alertați pe 5 august despre o posibila tentativa de trecere ilegala a frontierei din Republica Moldova in Romania a unui grup de persoane. Astfel, in procesul acțiunilor de cautare și in baza planurilor de cooperare intre autoritațile…