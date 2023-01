Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului General al Poliției, consumul de alcool in locurile publice este interzis prin lege, iar persoanele aflate in stare de ebrietate vor fi monitorizate. Posesorii de arme sint indemnați sa nu le poarte in locuri publice sau fiind in stare de ebrietate. Totodata, oamenii trebuie…

- Polițiștii carașeni au acționat in prima zi de Craciun pentru siguranța circulației pe drumurile publice. Mai mulți petrecareți din Banatul Montan nu au ținut cont de lege și s-au urcat la volan fie dupa ce au baut prea mult alcool, fie dupa ce au consumat substanțe intrezise. Ieri-noapte, la ora 2.31,…

- In seara zilei de 9 decembrie, incepand cu ora 20:00, polițiștii de patrulare au organizat activitați de prevenire și combatere a infracționalitații și de producere a accidentelor rutiere. Timp de patru ore au fost supuse verificarilor toate automobilele de pe anumite strazi - la compartimentul starii…

- Iarna iși intra in drepturi. A nins astazi ca-n povești la Florești și Balți, unde pamintul și copacii au fost acoperiți cu un strat de nea. Localnicii au reușit sa filmeze primii fulgi. Potrivit Serviciului Hidromemeteorologic de Stat, astazi se prevede cer noros, iar in nordul țarii va ninge, transmite…

- Politistii au prins un sofer beat crita la volan. Tanarul, in varsta de 28 de ani, avea o concentratie de alcool de 1,37 mg/l in aerul expirat. Potrivit oamenilor legii, individul a fost tras pe dreapta in satul Vranești, Falesti.

- Polițiștii de Frontiera de comun cu procurorii PCCOCS anunța reținerea a trei membri ai unui grup criminal organizat din nordul țarii, specializat in transportarea ilegala a barbaților din Ucraina in Moldova.

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06:20, pe strada Studenților din Chișinau, polițiștii de patrulare au stopat o mașina Volvo, condusa de un tanar in varsta de 25 de ani. Polițiștii i-au solicitat actele la control, acesta vizibil fiind in stare de ebrietate. Fiind testat cu aparatul Drager s-a constatat…

- Captura de droguri in valoare de 2 milioane de lei in nordul țarii. Polițiștii și procurorii din municipiul Balți au reținut 9 tineri, cu varsta cuprinsa intre 21 și 30 de ani, pentru circulația ilegala a narcoticelor. Aceștia ar face parte a unui grup criminal organizat.