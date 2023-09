Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Hawaii ca, in contextul incendiilor inregistrate in zona, autoritatile americane publica online informatii actualizate privind situatia de la fata locului, operatiunile de evacuare a populatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Hawaii ca, in contextul incendiilor inregistrate in zona, autoritatile americane publica online informatii actualizate privind situatia de la fata locului, operatiunile de evacuare a populatiei…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a dezvaluit astazi ca Programul Rabla Local 2023 va debuta in data de 31 iulie, incepand cu ora 10 dimineața, in cadrul unei conferințe organizate la Cluj-Napoca. Inițial programat pentru lansare in anul 2022, Programul Rabla Local a suferit mai multe amanari. Acesta…

- Vineri, Senatul SUA a aprobat bugetul pentru legea apararii NDAA, ce include și regiunea Marii Negre. Lucru ce evidențiaza importanța zonei in ochii statului american. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, și-a exprimat incantarea cu privire la aprofundarea legatutilor de securitate și economice cu Statele…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite, sub semnatura ambasadorului Andrei Muraru (foto stanga), a contractat serviciile uneia dintre cele mai mari case de avocatura din lume, firma americana Arnold & Porter Kaye Scholer LLP („Arnold & Porter″), aceasta urmand sa ofere sprijin in „implementarea agendei″…

- Misiune economica in SUA. Companii americane importante interesate de colaborarea cu județul Maramureș! Pentru a consolida legaturile economice dintre Romania – SUA și pentru a incuraja investițiile marilor companii americane in Romania și in Maramureș, odata cu marcarea a 26 de ani de la lansarea Parteneriatului…

- Serviciul elen de Meteorologie (EMY) a emis un cod rosu de canicula (temperaturi care vor atinge valoarea de pana la 43 de grade Celsius), in intervalul 11 – 17 iulie, pentru intreg teritoriul Greciei, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Cetațenii romani care tranziteaza sau calatoresc in Grecia trebuie…