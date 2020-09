Stiri pe aceeasi tema

- Space Hero, o companie de producție de emisiuni TV din Statele Unite a anunțat joi ca intenționeaza sa trimita câștigatorul unui reality show într-o excursie de 10 zile la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), la emisiune putând concura persoane din întreaga lume, relateaza…

- Numarul deceselor provocate de stihia, care de cateva zile face ravagii in Statele Unite, a ajuns la 14. Dintre acestea, 10 au fost inregistrate in Louisiana, iar patru in Texas. O parte dintre victime s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la generatoarele folosite in locuinte.

- Tanarul afroamerican Jacob Blake, grav ranit intr-un nou incident grav implicand politia, care a relansat contestarea antirasista in Statele Unite, determinand jucatorii de baschet din NBA la boicot, avea un cutit in masina, au anuntat autoritatile din Wisconsin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Departamentul…

- Doi astronauti americani de pe Statia Spatiala Internationala au aterizat duminica in Golful Mexic la bordul unei capsule SpaceX, incununand de succes aceasta prima misiune demonstrativa a companiei spatiale fondate de Elon Musk pentru NASA, informeaza France Presse. „Bine ati venit pe Pamant si va…

- Cei doi astronauti americani de pe Statia Spatiala Internationala au amerizat duminica in Golful Mexic la bordul unei capsule SpaceX, incununand de succes prima misiune demonstrativa a companiei spatiale pentru NASA.

- Donald Trump ameninta ca este „posibil in continuare” sa ordone inchiderea altor consulate chineze in Statele Unite, dupa ce Departamentul de Stat american a somat Beijingul sa-si inchida Consulatul de la Houston, in Texas, relateaza Reuters.

- Administrația Trump le-a transmis diplomaților chinezi din Texas sa paraseasca țara pana vineri, anunța publicația The New York Times. Oficialii americani citați de NYT au declarat ca au ordonat inchiderea consulatului Chinei din Houston ca raspuns la...

- Autoritațile americane au dat ordin pentru inchiderea consulatului Chinei din Houston, Texas in 72 de ore dupa un incident care risca sa devina un nou scandal diplomatic intre SUA și China, relateaza BBC.