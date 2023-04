Patru ani de la moartea indragitului creator de moda Razvan Ciobanu! Tragedia a avut loc in judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa moartea baiețelului roman Raul, in varsta de 9 ani, multe intrebari raman fara raspuns. De exemplu, cum de nu s-a dat alarma cand acesta a incetat sa mai mearga la școala? Deoarece baiatul nu avea domiciliu oficial, era in afara controlului invațamantului obligatoriu. Mai mult, școlile au de-a…

- Un barbat este cercetat de procurorii constanteni, dupa ce a provocat scandal intr-o benzinarie, iar apoi i-a amenintat cu moartea pe politistii care au intervenit.Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca un barbat este cercetat pentru comiterea…

- Cinci membri ai unei familii franceze, care traiau in orașul elvețian Montreux, s-au aruncat de la etajul șapte al blocului in care locuiau pe 24 martie 2022. Patru dintre ei au murit, iar anchetatorii spun acum ca totul a fost planificat și chiar repetat, iar decizia lor poate avea legatura cu unele…

- Barbatul din Constanta care a amenintat luptatorii SAS aflati in misiune a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de 4 infractiuni de ultraj si de tulburarea linistii publice. Femeia care-l insotea a fost amendata.„La data de 10 martie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta…

- Doua accidente aviatice au avut loc in urma cu fix un an, in judetul Constanta, soldate cu moartea a opt militari. Un avion s a prabusit, iar elicopterul cu salvatori trimis in ajutor a disparut de pe radar la scurt timp de la decolare.Tragedia s a soldat cu moartea a opt militari. Dublul accident aviatic,…

- Poliția Capitalei a transmis, luni, intr-un comunicat de presa ca o femeie a fost mușcata de un caine de care avea grija de cateva luni. Animalul era unul agresiv, spun autoritațile. Ea a fost gasita inconștienta in propria curte de catre doi vecini care au sunat dupa ajutor. Din cauza ranilor femeia…

- Un botoșanean a fost trimis in judecata dupa ce și-a injunghiat soția și și-a amenințat fiica cu moartea Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a anunțat astazi ca a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unui inculpat din municipiul Botosani, cercetat pentru savarsirea infractiunilor…