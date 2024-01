Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a decis! Cornel Dinicu nu scapa de arestul preventiv. Potrivit informațiilor, dupa ce Tribunalul Prahova a judecat contestațiile depuse de inculpați, și le-a respins ca fiind nefondate, patronul de la Ferma Dacilor ramane in spatele gratiilor. Decizia este definitiva.

- Judecatoria Ploiesti a admis, saptamana trecuta, in parte propunerea de arestare preventiva formulata la data de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova in acest dosar si a dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a lui Cornel Dinicu, si plasarea in arest la domiciliu a interpusilor prin care…

- Tribunalul Prahova judeca, marti, contestatiile formulate de cei trei inculpati din dosarul Ferma Dacilor, fiind vorba despre patronul Cornel Dinicu, arestat preventiv, si interpusii sai, arestati la domiciliu, conform Agerpres.Judecatoria Ploiesti a admis, saptamana trecuta, in parte propunerea…

- Intr-un gest de compasiune și solidaritate, Cornel Dinicu, patronul complexului turistic Ferma Dacilor din Tohani, intenționeaza sa ii ofere o noua șansa la viața baiatului de 16 ani care a supraviețuit tragicului incendiu care a devastat proprietatea sa. Tanarul este unicul fiu ramas in viața al prietenului…