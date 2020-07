Stiri pe aceeasi tema

- ​Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a anunțat luni ca a terminat deja de prelucrat cererile de înscriere în programul IMM Invest România înregistrate pâna pe 4 mai, un numar de 20.139 de solicitari din partea firmelor fiind trimise deja la bancile…

- O serie de antreprenori au reclamat ca au întâmpinat anumite probleme când au încercat sa se înscrie în programul de creditare IMM Invest România 2020, prin care firmele mici și mijlocii pot obține credite bancare garantate, cu dobânzi subvenționate parțial…

- ​​Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) recomanda aplicanților din programul de creditare pentru firmele mici și mijlocii IMM Invest România sa foloseasca adrese de e-mail pe platforma Gmail în locul Yahoo, pentru a primi mai repede confirmarile din program. FNGCIMM…

- N. Dumitrescu Potrivit unui anunț al ministrului de Finanțe, dupa o saptamana de la lansarea programului IMM Invest – care nu a fost foarte apreciat de catre toți reprezentanții clasei politice, in mod special ai celor din opoziție – au fost inregistrate 37.000 de cereri, cele mai multe – peste 26.000-…

- Peste 10.000 de IMM-uri au ales pana acum Banca Transilvania in programul IMM Invest Romania, iar plafonul bancii este de 3,4 miliarde de lei, informeaza luni BT. Banca Transilvania mentioneaza ca a facut un pas inainte in programul guvernamental IMM Invest pentru sustinerea antreprenorilor, prin semnarea…

- Fondul de Garantare a prelucrat toate cererile din programul IMM Invest. Peste 20.000 de solicitari au fost transmise catre banci, pentru obținerea imprumuturilor garantate de stat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a prelucrat toate cererile…

- Portalul www.imminvest.ro a fost deschis pentru aplicanti la ora 9:00, iar dupa 30 de minute peste 6.200 de utilizatori erau inregistrati in diferite etape de inscriere in aplicatie, in timp ce peste 2.600 de aplicanti finalizasera cu succes inscrierea, a informat Fondul National de Garantare a Creditelor…

- Credite bancare garantate de stat ptr firmele micro, mici și mijlocii Firmele micro, mici și mijlocii din România se pot înscrie începând cu aceasta dimineața, de la ora 9.00, pe platforma IMM Invest, prin care vor putea obține credite bancare garantate de stat, prin…