Patronii Petrom își reînnoiesc calitatea de membrii ai Camerei de Comerț germano-rusă Grupul austriac de petrol și gaze OMV și-a anulat afacerile in Rusia, dar nu dorește sa intrerupa complet relațiile economice. In ciuda razboiului rus de agresiune impotriva Ucrainei, compania austriaca de petrol și gaze OMV, proprietarul Petrom din Romania, nu vede in prezent nicio modalitate de a-și vinde afacerile rusești. In schimb, compania se alatura acum oficial Camerei de Comerț germano-rusa (AHK) cu „OMV Russia Upstream”, un lobby pentru afacerile germane din Rusia. Conform Handelsblatt , un interviu care a fost trimis in buletinul informativ al membrilor AHK atunci cand filiala s-a alaturat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

