- Fanii de toate varstele s-au adunat duminica pe Old Trafford pentru a-și aminti de marele jucator al lui Manchester United, Bobby Charlton, care a murit sambata, așteptand la rand pentru a semna o carte de condoleanțe și depunand flori și eșarfe la soclul Trinity Statue.Un fan s-a urcat pe statuie,…

- Bobby Charlton merita mai mult decat un documentar sec și un rol secundar in filmul despre tragedia aviatica de la Munchen. "Theres only one Bobby Charlton", scandau fanii lui Manchester United sambata seara, in vreme ce pe tabela stadionului din Sheffield trona poza celui care, cu doar cateva ore inainte,…

- Fostul international englez Bobby Charlton, campion mondial in 1966 cu nationala de fotbal „Three Lions" si fost star al echipei Manchester United, a murit la varsta de 86 de ani, a anuntat familia intr-un comunicat de presa sambata.

- La aproape un an de cand familia Glazer a anunțat ca scoate la vanzare clubul Manchester United, un acord cu unul dintre cei mai bogați oameni din Marea Britanie este aproape sa fie semnat la sfarșitul acestei saptamani.

- Omul de afaceri britanic Jim Ratcliffe, presedintele grupului Ineos, ar fi dispus sa plateasca peste 1,5 miliarde de lire sterline pentru un pachet de 25% din actiunile clubului Manchester United, daca oferta sa pentru emblematica grupare engleza de fotbal va fi acceptata de familia Glazer, a declarat…

- Andre Onana (27 de ani), portarul de 52 de milioane de euro de la Manchester United, a scapat șutul lui Leroy Sane și le-a permis astfel celor de la Bayern Munchen sa deschida scorul in meciul din aceasta seara. Manchester United a inceput bine meciul de pe Allianz Arena din Munchen, cu o posesie decenta…

- In cateva zile de la anunțul ca Manchester United nu-și mai cauta cumparator, clubul a pierdut 550 de milioane de lire sterline, cota de piața ajungand la 3,3 miliarde. De trei ori mai mica decat suma pretinsa de frații Glazer. Manchester United traverseaza zile zbuciumate și in plan sportiv, și in…

- Tabloidul The Sun anunța ca Manchester United va trece in proprietatea șeicului Jassim pana la jumatatea lui octombrie. Prețul tranzacției este de 7 miliarde de euro. Spre bucuria fanilor, dupa 18 ani, Manchester United scapa de patronatul dezastruos al familiei Glazer. Tabloidul The Sun tocmai a anunțat…