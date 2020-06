Proprietarii și angajații teraselor sunt obligați sa noteze datele clientilor, potrivit normelor publicate in 29 mai, deși nu exista sanctiuni pentru lipsa registrului de evidența a clienților. Deținatorii de terase trebuie sa aiba in atenție leigslația privind protecția datelor cu caracter personal, altfel risca amenzi mai mari decat cele care ar putea fi date in […] The post Patronii de terase pot fi sancționați dur pentru datele luate de la clienți. CITIȚI AICI LEGEA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .