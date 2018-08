Stiri pe aceeasi tema

- Patronii clubului Colectiv, Alin Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, au fost trimisi in judecata de Parchetul General intr-un dosar disjuns din cazul Colectiv, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, in forma agravata, avand ca urmare ranirea a 44 persoane in urma incendiului…

- Omul de afaceri Nelu Iordache si societatea Romstrade SRL au fost trimisi in judecata pentru acuzatia de evaziune fiscala, intr-un dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru suma de 9.427.490 de lei.

- Mai mulți polițiști locali au fost trimiși in judecata in 2017, fiind acuzați de abuz in serviciu. Cauza in care aceștia au fost trimiși in judecata a ajuns pe rolul Judecatoriei Ploiești in data de 27 ianuarie 2017. Conform legislației in vigoare, funcționarii publici trimiși in judecata pentru infracțiuni…

- Procurorii Parchetului General l-au trimis in judecata, joi, pe Anghel Sandu, zis si Bercea Mondial, si pe fiul acestuia, pentru tentativa de omor, fapta care ar fi fost savarsita in luna ianuarie 2009. In prezent, cei doi sunt incarcerati in alt dosar.

- Procurorii Parchetului General l-au trimis in judecata pe Constantin Paslaru, cetatean roman si german, cu domiciliul in Germania, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, acesta fiind acuzat ca a dobandit si detinut un lot de 7.005 monede si 806 bunuri arheologice de tezaur sustrase din situri…

- Ieri, 16 mai 2018, in jurul orei 7.00, pe DN 1, la kilometrul 400, in afara localitatii Teius, un barbat de 45 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul din fata, intrand in coliziune cu acesta. In urma accidentului, conducatoarea…