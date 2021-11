Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc a elaborat un set masuri care sa fie introduse in programul viitoarei coalitii de guvernare. Printre acestea se numara fiscalizarea bacșișului și reintroducerea voucherelor de vacanța. “Avand in vedere propunerile incomplete ale asociatiilor profesionale si de promovare din turism si numeroasele inadvertente din programele de guvernare 2020-2024, Comitetul Director al FPTR, singura federatie reprezentativa la nivel de ramura, in calitatea sa de membru, a inaintat Confederatiei Patronale UGIR un set de masuri minimale care sa fie introduse in programul…