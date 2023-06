Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorii ar fi de naționalitate straina. Mai mulți motocicliști ar fi ajuns pe o strada aproape de Foișorul de foc și ar fi aruncat un ciocan, apoi au scos o arma cu bile de cauciuc, dupa care au folosit cuțite.Este un atac care seamana cu cel de la Nuba.Unul dintre martori spune ca au fost 15 motocicliști…

- Un polițist de la Inspectoratul Județean Prahova a fost plasat in arest la domiciliu, fiind suspect ca a furat din mai multe locuințe. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza cercetari fata de un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IJP) Prahova…

- Localul clujean care impune 5% din nota pentru susținerea personalului lor ”cool” nu respecta legea. Dupa ce fiscalizarea bacșișului a devenit obligatorie in ianuarie 2023, majoritatea localurilor din Cluj-Napoca au inceput sa ofere posibilitatea clienților de a alege suma lasata ca și bacșiș, incercuind…

- Aurelio De Laurentiis (73 de ani), patronul celor de la Napoli, spune ca titlul pe care formația de langa Vezuviu il va cuceri, cel mai probabil, in actualul sezon de Serie A, va fi unul caștigat in mod corect, nu prin jocuri de culise. Finanțatorul napoletanilor a precizat, de asemenea, ca Napoli…

- Ajuns in fața celor trei jurați de la Chefi la cuțite, criminalistul Adrian Meșter a facut dezvaluiri impresionante. Inainte de fi pasionat de gatit, Adrian a lucrat in Criminalistica, domeniu despre care spune ca l-a „educat” și l-a facut „om”. Adrian Meșter are 58 de ani, este din Dumbravița, iar…

- Patronul unui local de fițe din București a fost injunghiat, joi dupa-amiaza, de un client. Potrivit surselor, atacatorul s-a ridicat de la masa și, aparent fara motiv, l-a ințepat in zona fesiera pe unul dintre patronii de la Nuba, Jean Sasu, dupa care a fugit. „Astazi, 20 aprilie 2023, in jurul orei…

- Mihail Saran, patronul firmei de mobila „Bismobil Kitchen”, a fost prins vineri dimineata, dupa ce in urma cu o saptamana reusise sa fuga chiar de la tribunal. El a fost dus in arest preventiv. Intrebat cum a reusit sa-si scoata bratara, cand a evadat la 7 aprilie, patronul firmei de mobila a raspuns:…

- Patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu (55 de ani), a reacționat dur dupa infrangerea suferita de olteni in fața gruparii Sepsi, joi seara, scor 0-4. In urma acestui rezultat in urma caruia covasnenii vor participa in play-off-ul Superligii , in timp oltenii vor juca in play-out. Meciul…