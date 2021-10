Patrizia și Francy, criză de nervi în competiția Asia Express. De la ce a izbucnit cearta: ''Stai cuminte!'' / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- „Macar nu mai e Mercur retrograd”, transmite pagina de Facebook USR Tineret alaturi de o fotografie trucata prin care se amuza de un subiect discutat la TV - „Ce spun astrele: Cine scoate țara din criza”. În platoul Antena 3, doua (Opel) Astra își dau cu parerea :)…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, ca Dreapta intoarce Romania in anii 1996 - 2000, in conditiile in care "o alta Conventie Democrata", cu PNL si USR, se cearta pe putere, in vreme ce tara "se scufunda" in criza.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza PNL si USR de instabilitate, fiind asemanata situatia din prezent cu cea din 1996-2000, cand la putere era Conventia Democrata Romana, adica o alianta formata din numeroase partide, printre care PNTCD, PNL si PD.

- Pe Drumul Imparaților nimic nu este ușor, astfel ca echipele trebuie sa traga din greu pentru a ajunge sa puna mana pe mult ravnitul premiu, acela de 30.000 de euro. Astfel, Patrizia și Francy Paglieri au ajuns la capatul puterilor, iar stresul și oboseala iși spun cuvantul, asta pentru ca intre cei…

- A inceput o noua ediție a emisiunii ”Asia Express-Drumul Imparaților”, astfel ca telespectatorii Antena 1 pot lua parte la o alta porție de aventura. Insa, de data aceasta, autostopul i-a pus in mare dificultate pe concureți, iar unii dintre ei au cedat. Vorbim despre Patrizia Paglieri și Francesco…

- A avut loc prima cearta la „Asia Express”, sezonul 4. Eliza și Cosmin Natanticu au avut parte de cateva neințelegeri inca de la inceputul competiției. De la ce au pornit tensiunile intre cei doi soți in show-ul de la Antena 1.Eliza și Cosmin Natanticu au plecat la „Asia Express”, pe Drumul Imparaților,…

- Un scandal de proporții a avut loc in urma cu doar cateva zile, atunci cand paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Tzanca Uraganu in plina criza de nervi. Cantarețul a ieșit furios dintr-un magazin și a izbucnit la telefon cu injuraturi și amenințari catre un alt lautar. Imaginile incredibile cu manelistul.

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a fost invins de Pablo Carreno-Busta (30 de ani, 11 ATP) in meciul pentru bronz de la Jocurile Olimpice, scor 4-6, 7-6(6), 3-6. Sarbul s-a retras ulterior din finala mica a probei de dublu mixt. Novak Djokovic, considerat jucatorul cu cel mai puternic psihic din circuit,…