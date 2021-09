Patrizia Paglieri o ia de la 0 cu banii de la Asia Express. Își deschide un nou local Cu banii de la Asia Express”, Patrizia Paglieri iși deschide un nou local. Lovita de restricțiile impuse in 2020, fosta vedeta a ”MasterChef” a trebuit sa-și inchida restaurantul, in plus au incetat și contractele de imagine pe care le avea cu diverse restaurant din București. Carismatica italianca a primit o șansa pentru care a luptat mult, greul concurs de televiziune ”ASIA Expess 4”, unul dintre cele mai așteptate show-uri ale toamnei. Patrizia a infruntat durul reality show alaturi de fiul sau, Francesco. Onorariul primit in urma show-ului ce va incepe pe 18 septembrie, la Antena 1, este șansa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

