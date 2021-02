Stiri pe aceeasi tema

- ​Sibiul este unul dintre cele mai frumoase orașe ale țarii și mult mai multa lume ar merge cu trenul acolo daca legaturile ar fi cât de cât decente. Nu sunt legaturi feroviare bune și vitezele sunt mici pe liniile din zona, astfel ca mașina câștiga detașat la timpii de parcurs. Totul…

- Loteria Romana anunta ca, la tragerea de joi seara, doua persoane au castigat premiul de categoria 1 la Loto 5/40, respectiv 126.659 de lei, potrivit news.ro. ”Spune un proverb ca «nu aduce anul ce aduce ceasul»... Asa s-a intamplat si in cazul celor doi castigatori ai premiului de categoria…

- Pentru prima data dupa mult timp, numarul deceselor de COVID-19 scade sub 100, in 24 de ore, in Romania, duminica fiind raportate 3.350 de cazuri noi de imbolnavire și 98 de decese. In ultimele 24 de ore s-au facut, insa, puțin peste 12.000 de teste. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Pana astazi, 15 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 565.758 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 465.050 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.171 cazuri noi…

- Alba coboara pe Locul al XI-lea, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 8 decembrie 2020, de județele Ilfov cu 7.32, Constanța cu 7.13, București cu 6.56, Cluj cu 5.59, Brașov cu 5.05, Sibiu cu 4.64, Argeș cu 4.42, Arad cu 3.93, Timiș cu 3.92 și Bihor 3.92…

- Intrecerea rezervata celor mai buni cadeti din Romania s a desfasurat la Arad.Performanta deosebita realizata la Campionatul National de box rezervat cadetilor de clubul Axiopolis Cernavoda, care a cucerit trei medalii, doua de aur si una de bronz Intrecerea s a desfasurat la Arad, iar campioni nationali…

- Felician Farcasiu s-a nascut la Sebes, in data de 29 noiembrie 1920, fiind una dintre personalitatile cu care ne mandrim. A urmat anii de scoala la Sebes si la Orastie, apoi Institutul Teologic din Sibiu, absolvit in 1943. A atras aprecierile etnologului Hary Brauner si ale compozitorului Laurentiu…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni va avea loc anul acesta in format online, pe 27 noiembrie, iar la eveniment vor participa 18 orase din Romania. Activitațile Nopții Cercetatorilor vor fi desfașurate și transmise in mediul on-line, vineri, intre orele 17:00 si 22:00. Evenimentul va oferi din nou ocazia…