Stiri pe aceeasi tema

- Medalie de aur pentru Ana Carla Gliga, de la CSM Constanta, la Campionatul National Individual de Judo Under 16 Sportiva clubului de pe litoral a devenit campioana nationala la categoria 57 kg, dupa ce si a invins adversarele din tara pe tatami in competitia de la Bacau. Felicitari, Ana Carla si staff…

- CARAȘ-SEVERIN – Cupa Miado’s la judo s-a desfașurat in Sala Sporturilor Transilvania din Sibiu și a reunit un numar de 672 de sportivi de la 68 cluburi din Romania și Republica Moldova! „Sportivii de la Muncitorul Reșița au fost insoțiți la acest turneu de antrenoarea Mariana Șerban și pot spune ca…

- Jandarmeria Dambovița a fost reprezentata cu succes din nou de jandarmul Ionuț Timofte care a devenit campion național Masters, weekend-ul trecut dupa ce a alergat, pentru a doua oara in sala, la o competiție desfașurata in București. Jandarmul montan a participat la Campionatul Național de Sala…

- Secția de Arc Sagittarii a obținut rezultate importante la competiția organizata de Federația Romana de Tir cu Arcul. Cele mai importante rezultate au fost obținute de: – Vlad Bantea – locul 1 la categoria de arc tradițional replica istorica (AT RI) under 21 – Kinga Kiss – locul 2 la categoria AT RI…

- Sportivii sectiei de patinaj viteza din cadrul CSM Ploiesti și CSM Sibiu (cele doua cluburi concureaza in parteneriat) au participat la Campionatul National pe Probe si Poliatlon – Editia 2024, de la… Inzell (Germania), reusind sa obtina 9 medalii de aur si 6 de argint, astfel: Categoria „Juniori A…

- Ștafeta de 4×2 tururi a CSM Focșani 2007, locul 4 Campionatul Național de atletism in sala, seniori și tineret, etapa finala, desfașurata in zilele de 17 și 18 februarie in Sala „Ioan Soter” din București, a avut la start și atleți vranceni, intre care Mario Dobrescu, elevul profesorului Gheorghe…

- In sala polivalenta „Pitești Arena” din municipiul Pitești a avut loc, in perioada 09-11 februarie a.c., Campionatul National de Ju Jitsu organizat de catre Federația Romana de Arte Marțiale – Departamentul de Ju Jitsu, cu sprijinul Primariei Municipiului Pitești. Competiția la care au fost prezenți…