Patriarhul Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe a decedat in urma infectarii cu noul coronavirus, a anuntat presedintele sarb Aleksandar Vucic vineri, pe contul sau oficial de Instagram, informeza Agerpres, care citeaza Reuters. „Am fost onorat sa va cunosc. Oameni ca Preafericirea Voastra nu pleaca niciodata”, a scris Vucic sub o fotografie in alb-negru a patriarhului. Patriarhul Irineu al Serbiei, in varsta de 90 de ani, un conservator care exercita si o influenta politica majora, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus la 4 noiembrie, fiind internat de atunci intr-un spital militar din Belgrad.…