Stiri pe aceeasi tema

- Capul puternicei Biserici Ortodoxe din Rusia, Kirill, i-a calificat marti pe rusii care nu-si servesc tara drept "dusmani interni", si a declarat ca patriotismul este "cea mai mare virtute", potrivit agentiei de presa oficiale ruse RIA Novosti, citata de Reuters.

- Capul puternicei Biserici Ortodoxe din Rusia, Kirill, i-a calificat marti pe rusii care nu-si servesc tara drept "dusmani interni", si a declarat ca patriotismul este "cea mai mare virtute", potrivit agentiei de presa oficiale ruse RIA Novosti, citata de Reuters, informeaza Agerpres.Ce a spus mai exactPatriarhul…

- Capul puternicei Biserici Ortodoxe din Rusia, Kirill, i-a calificat marti pe rusii care nu-si servesc tara drept "dusmani interni", si a declarat ca patriotismul este "cea mai mare virtute", potrivit agentiei de presa oficiale ruse RIA Novosti, citata de Agerpres.

- Capul puternicei Biserici Ortodoxe din Rusia, Kirill, i-a calificat marti pe rusii care nu-si servesc tara drept "dusmani interni", si a declarat ca patriotismul este "cea mai mare virtute", potrivit agentiei de presa oficiale ruse RIA Novosti, citata de Reuters.

- Rusia le-a recomandat cetatenilor ei sambata, 22 aprilie, sa evite calatoriile in Canada, relateaza Reuters. ”Ca urmare a numeroaselor exemple de discriminare impotriva cetatenilor rusi in Canada, inclusiv violente fizice, va recomandam sa va abtineti de la calatoriile catre aceasta tara in scop turistic,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a participat la o intalnire a comandamentului militar din regiunea din sudul Ucrainei Herson, detinuta partial de Rusia, a anuntat marti Kremlinul, citat de Reuters. Putin a primit rapoartele comandantilor fortelor aeriene si grupului armat „Dnepr” (Nipru), precum si…

- Agenția de presa rusa de stat RIA Novosti a scris pe canalul sau de Telegram ca purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus in informarea sa zilnica pentru presa ca Vladimir Putin și-a anulat o calatorie planuita catre Stavropol „datorita situației din regiunea Briansk”, transmite The…

- Tratatul intre Rusia si SUA cunoscut ca Noul START, privind controlul armamentului nuclear, ar putea expira dupa 2026, a afirmat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu difuzat luni de agentia RIA Novosti, preluata de Reuters. „Este un scenariu foarte posibil”, a spus el. Negocierile…