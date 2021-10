Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta perioada extrem de grea, cand tara noastra se confrunta cu cel mai intens val al pandemiei care sufoca secțiile ATI ale spitalelor, Patriarhia Romana indeamna staruitor pe toti credinciosii si pe toti clericii sai sa sporeasca rugaciunea pentru sanatate, sa respecte masurile de protecție…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane i-a indemnat, joi, pe credincioși și clerici sa respecte masurile de protecție recomandate de autoritațile medicale si sa asculte medicii. „In aceasta perioada extrem de grea, cand tara noastra se confrunta cu cel mai intens val al pandemiei care sufoca…

- Anul acesta se implinesc 14 ani de cand Patriarhul Daniel conduce Biserica Ortodoxa Romana, iar deputatul PSD, Radu Cristescu, a ales sa-i transmita un mesaj public. „Se implinesc azi 14 ani de cind pastorul drept-credincios al ortodocșilor romani, Prea Fericitul Parinte Patriarh Daniel, s-a…

- Patriarhul Daniel a transmis vineri un mesaj de binecuvantare elevilor, parintilor, invatatorilor si profesorilor romani de pretutindeni, in contextul inceperii noului an școlar. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat 2021 an omagial al pastoratiei romanilor din afara Romaniei. „Prin…

- Patriarhia Romana vorbește despre marele sportiv Ivan Patzaichin intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO. "Am aflat cu adanca intristare vestea trecerii din aceasta viata, dupa o grea suferința, a domnului Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi ai Romaniei din toate timpurile,…

- Varianta Delta se poate raspandi rapid in scoli atunci cand profesorii si personalul nevaccinat sunt in interior si nu poarta mastile de protectie, arata un studiu realilzat in Statele Unite ale Americii. Un studiul realizat in SUA arata ca varianta Delta se poate raspandi rapid in scoli atunci cand…

- De la inceputul lunii august nu vor exista neaparat noi relaxari, ci va fi vorba despre completari ale masurilor existente, a declarat, luni, ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, care a precizat ca nu se va renunța la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice inchise, noteaza…

- Potrivit agendei sefului statului, ceremonia de decorare va avea loc la ora 17,00.Joi, Patriarhul Daniel implineste 70 de ani.Patriarhia Romana a anuntat la inceputul saptamanii ca joi, la Altarul de vara al Catedralei Patriarhale, va fi savarsita o slujba de Te Deum "ca multumire adusa lui Dumnezeu…